У МЗС повідомили, хто представлятиме українську делегацію на G20

У МЗС повідомили, хто представлятиме українську делегацію на щорічному саміті «Групи двадцяти» (G20), який офіційно розпочинається 15 листопада на Балі (Індонезія).

«Згідно з протоколом, українську делегацію очолює президент України, який бере участь в саміті онлайн. На Балі фізично присутній посол України в Індонезії, який представляє там нашу делегацію де-факто», – повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про активну підготовку до саміту G20. Його звернення заплановане завтра.

Російський президент Володимир Путін не братиме участі в саміті. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив це рішення Путіна «необхідністю його перебування в Росії». Росію на саміті представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Сьогодні у Верховній Раді висловилися за звернення до держав G20 щодо виключення РФ зі складу цієї групи.