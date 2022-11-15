10 про 10. Що треба знати про «мирний план» Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед учасниками саміту «Групи двадцяти», який відбувається на індонезійському Балі, представив «українську формулу миру». Мова про фактичний план того, як покласти край війні з Росією. У «плані Зеленського» – десять пунктів. Радіо Свобода розглядає 10 аспектів плану, який містить 10 пунктів.

1. Час

Час оголошення «мирного плану» може бути вигідним Україні. Останнім часом на Київ чиниться тиск, аби він продемонстрував бажання до переговорів з Росією. Навіть США натякнули нещодавно, що треба принаймні виказати інтерес до мирних переговорів з Москвою, не відкидаючи їх апріорі.

На Заході навіть серед друзів України є такі, хто вважає, що треба, аби Київ домовлявся з Росією, але все ж переважають прихильники підтримки України – стільки, скільки треба і які вірять в українську перемогу. Звільнення Херсону, а також висунення «мирного плану» знімає тиск на Київ і зменшує «примус до миру».

Отже, висунути «українську формулу миру» саме зараз – непоганий хід Києва на тлі стурбованості, що війна затягується.

2. Аудиторія

За аудиторію для оголошення «української формули миру» було обрано саміт «Групи двадцяти». Це досить престижний клуб 19 країн з найбільшими економіками та Євросоюзу, який був заснований в 1999 році.

Це важлива трибуна, оскільки охоплює країни всіх континентів, а також провідні країни Заходу і всіх членів БРІКС. Адресуючи «Двадцятку», Зеленський звертався до широкої глобальної аудиторії.

3. Ядерна, продовольча, енергетична безпеки

Власне, на перші три місця український план ставить речі, які найбільше турбують зовнішній світ. А саме: радіаційна та ядерна, продовольча та енергетична безпеки.

Саме через окупацію ЗАЕС, а раніше Чорнобиля російськими військами, періодичні обстріли чи прольоти російських ракет біля атомних станцій світ дуже переймається можливістю ядерної катастрофи – адже вперше широкомасштабна війна ведеться на території країни з розгудженою мережею атомних станцій.

Також зростаючі ціни на харчі, можливість голоду в деяких країнах Африки та Азії через хиткість з експортом українського зерна чорноморським коридором неабияк хвилює зовнішній світ. Ну, і енергетична безпека – саме війна в Україні продемонструвала небезпеку енергетичної залежності від Росії, потребу диверсифікації, а також вплив війни на зростання цін на газ і комунальні послуги в різних країнах світу.

Власне, саме через ці фактори, а також враховуючи аудиторію – G20 – спічрайтери Зеленського поставили у першу трійку речі, на які найсильніше впливають на зовнішній світ.

4. «Воєнні» пункти

В пунктах 5-му та 6-му «української формули миру» йдеться про безпосередньо політико-військові речі, які могли бути на перших місцях, але перші рядки, як ми вже зазначили, зайняли речі, які найбільше резонують для ширшої аудиторії.

Отже, 5-й пункт передбачає відновлення територіальної цілісності України, а 6-й пункт говорить про потребу виведення російських військ та припинення бойових дій.

Ясна річ, що саме ці пункти є ключовими для України, але тактично Зеленський посунув їх нижче, щоб пропустити вперед те, що більше зачіпає глобальну аудиторію.

5. «Мінська-3» не буде

Зеленський у своєму виступі сказав, що «не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю». Як він сказав, «словам Росії довіряти неможливо і не буде жодних «Мінськів-3», які Росія порушить одразу ж після укладення».

В України існує своєрідна «відраза» від «мінського процесу, який тривав з 2014 року і влився в десятки раундів перегорів у мінському форматі, які виявились безплідними. Кремль скритикував саме цей аспект «плану Зеленського».

Фактично «Мінськ-1» та «Мінськ-2» завершились оголошенням Росії про анексію частин Луганської та Донецької областей і початком широкомасштабної агресії проти України 24 лютого 2022 року.

6. «Не дати Росії перехитрити інших»

Зеленський дав зрозуміти у виступі перед «Двадцяткою», що чекає від самої Росії дій задля миру, а якщо таких не буде, «то це означає, що Росія просто хоче вкотре обманути всіх вас, обманути світ і заморозити війну тоді, коли її поразки стали особливо відчутними». Він також закликав не дати Росії можливості «перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серії терору та глобальної дестабілізації».

«Впевнений, що саме зараз треба й можна зупинити руйнівну російську війну», – сказав Зеленський у виступі.

7. «Воювати ще деякий час»

У виступі перед G20 Зеленський наголосив, що Україні доведеться ще воювати певний час і що готовність до миру не є миттєвою. «Щоб звільнити всю нашу землю від «рашистів», нам доведеться воювати ще деякий час… Воювати!».

Натомість сам факт пропозиції «української формули миру» може свідчити, що влада в Києві не є «мілітаристською» і готова – за прийнятних умов – і до мирного врегулювання.

8. «Не за лаштунками»

Також Зеленський у виступі вказав, що Київ прагне, щоб розмова про досягнення миру велась публічно, а не за лаштунками. Також він пропонує, що дороговказ до миру має бути максимально конкретним, а не виписаний «широкими мазками».

Власне, Київ дуже ревниво ставиться до розмов про війну і мир в Україні, коли про це говорять з Москвою окремі лідери напряму. Вже стало традицією, що перед ключовими перемовинами чи телефонними дзвінками, Київ інформують про їхній хід і результати, а формула «Нічого про Україну без України», здається, таки працює – принаймні з ключовими західними партнерами.

9. «G19» замість «G20»

У своєму виступі Зеленський називав «Двадцятку» «Дев’ятнадцяткою» – прямий натяк на те, що Росія, на його думку, не має права бути в одному з найпрестижніших міжнародних клубів через агресію проти України. На тлі виключення Росії з «Групи семи» (G8 з 1997 до 2014 року, коли Росія окупувала і анексувала Крим та розв’язала війну на Донбасі), G20 є єдиним ексклюзивним, престижним міжнародним клубом, де Росія є членом разом з провідними державами світу – західними демократіями.

Відтак Зеленський дав зрозуміти, що вважає Росію недостойною бути членом і «Двадцятки». Цікаво, що на саміт G20 не поїхав президент Росії Володимир Путін, а його країну представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров, який вже відкинув українські пропозиції. Але фактично вище російське керівництво потрапило в ізоляцію через війну проти України – навіть в такому дещо ширшому, розмитому клубі, як «Двадцятка».

10. Екологія

Восьмим пунктом в «мирній десятці Зеленського» стоїть «протидія екоциду». Вочевидь, маються на увазі екологічні наслідки війни Росії проти України, а вони вже значні.

Але назагал екологія, протидія екологічним катастрофам і кліматичним змінам – це дуже резонує зараз, є політично «модним» аспектом на міжнародних форумах. Тому цей пункт є досить вдалим – зокрема, через те, що якраз в ці дні відбувається міжнародна кліматична конференція в Єгипті, в якій взяли участь чимало зі світових лідерів, які зараз на саміті «Двадцятки» в Індонезії.