МАГАТЕ найближчими тижнями відправить місії на всі атомні електростанції в Україні

Міжнародне агентство з атомної енергетики найближчими тижнями відправить місії з ядерної безпеки на три діючі атомні електростанції в Україні, а також на Чорнобильську АЕС. Про пресслужба агентства повідомила 14 листопада з посилання на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі.

«За запитом України між урядом і МАГАТЕ досягнуто домовленості про направлення груп експертів Агентства з ядерної безпеки на Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Згідно з домовленостями, МАГАТЕ також відправить свою третю за час збройної агресії експертну місію до Чорнобиля», – йдеться в повідомленні.

У МАГАТЕ зауважують, що одна з місій експертів постійно присутня на найбільшому об’єкті країни – Запорізькій АЕС, також фахівці агентство нещодавно завершили перевірку у трьох інших місцях в Україні на прохання України після звинувачень РФ щодо незаконної діяльності.



На початковому етапі кожна місія триватиме близько тижня, сказав Рафаель Ґроссі, додавши, що за потреби згодом можуть бути інші місії.

15 листопада президент Володимир Зеленський в онлайн-виступі перед учасниками саміту G20 представив набір рішень, які можна реалізувати, щоб, на його думку, гарантувати мир. Серед його пропозицій – радіаційна та ядерна безпека. Зеленський повідомив, що Україна запропонувала направити місії МАГАТЕ на всі українські атомні станції.

«Ми запропонували направити місії МАГАТЕ на всі українські атомні станції – їх чотири, загалом 15 атомних блоків. Плюс Чорнобильська станція, яка зупинена й законсервована. Такі місії можуть верифікувати, що справді припинена будь-яка ворожа активність проти українських атомних об’єктів», – сказав він.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі. Неодноразово повідомлялося про призупинення живлення станції після російських обстрілів.