Запорізьку АЕС знову під’єднали до енергосистеми України – МАГАТЕ

Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) знову під’єднали до електромережі після того, як живлення було призупинено після обстрілів армії РФ, повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

За даними агентства, було відремонтовано обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.

«Близько 22:00 (4 листопада - ред.) електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено, а вісім працюючих аварійних дизель-генераторів було відключено та переведено в режим очікування», – розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

3 листопада в «Енергоатомі» уточнили, що пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв'язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС та знеструмлення станції є спробою перепідключити її до російської енергосистеми, вважають в компанії «Енергоатом».

У компанії заявили, що російська сторона найближчим часом намагатиметься відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.