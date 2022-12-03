Росія зацікавлена в «превентивних поступках» Заходу в питанні України – ISW

Президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною, натомість Москва висуває країнам Заходу умови для початку діалогу, вказують експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Кремль, імовірно, має намір створити динаміку, за якої західні офіційні особи пропонуватимуть Росії превентивні поступки в надії переконати Росію розпочати переговори, не вимагаючи значних попередніх поступок Росії у відповідь. Заяви Путіна, Лаврова та Пєскова вказують, якими можуть бути деякі з цих поступок: зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії Росією української території та обмеження військових дій НАТО та Заходу в Європі», – пишуть аналітики.

Раніше, 1 грудня, президент США Джо Байден заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але тільки після консультацій із союзниками по НАТО.

«Є один спосіб покласти край цій війні: це звільнення України. Те, що він (Путін – ред.) робить – огидно. Якщо він шукає спосіб покласти край війні, він цього не зробив», – сказав американський президент.

Він також наголосив, що США «ніколи не проситимуть Україну піти на компроміс» для припинення війни без згоди уряду країни.

Аналогічні позиції висловили і інші лідери країн Заходу.