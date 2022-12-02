Шольц закликав Путіна до дипломатії через виведення військ

У пʼятницю, 2 грудня, відбулася перша за понад два місяці телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца із президентом Росії Володимиром Путіним. У пресслужбі канцлера повідомили, що розмова тривала годину і була присвячена «агресивній війні Росії проти України та її наслідкам».

Як ідеться в повідомленні, Шольц засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі України та наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну в забезпеченні її обороноздатності. Канцлер також закликав президента Росії до «швидшого досягнення дипломатичного рішення, включно з виведенням російських військ». Йшлося також про «зернову угоду». Інших подробиць у повідомленні немає.

У повідомленні Кремля про телефонну розмову йдеться, що президент Росії «закликав німецьку сторону переглянути свої підходи» до України. Путін, як говориться в повідомленні, сказав Шольцу, що російська армія «довгий час утримувалася від точкових ракетних ударів по певних цілях на території України», але тепер такі заходи, як сказано в повідомленні, «стали вимушеною та неминучою реакцією у відповідь на провокаційні атаки Києва проти громадянської інфраструктури Росії» (у цьому контексті згаданий Керченський міст, який постраждав під час вибуху 8 жовтня, Україна прямо не підтверджувала свою причетність до вибуху) та обʼєктів енергетики (не уточнюється, про що йдеться).

Росія з 10 жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після останнього такого удару 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання, перебої з ним тривають досі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні заявляв, що вражаються обʼєкти, використання яких допомагає «вбивати росіян».

Україна вважає удари по цивільній інфраструктурі актами тероризму, їх також засуджують країни Заходу.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що міг би вести переговори з Путіним у разі, якби той показав готовність завершити війну. Одним із критеріїв такої готовності могло би бути виведення російських військ з України. Речник Кремля Дмитро Пєсков 2 грудня заявив, що для Москви це неприйнятно.