Через війну в Україні – Молдова продовжує надзвичайний стан ще на 60 днів

Надзвичайний стан у Республіці Молдова може бути продовжений ще на 60 днів, за це рішення має проголосувати парламент. З відповідною пропозицією уряд виступив 30 листопада, перед тим питання розглянула Комісія з питань надзвичайних ситуацій, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

За повідомленням, продовження режиму надзвичайного стану необхідне через ризики та загрози для національної безпеки та через проблему забезпечення Молдови енергоресурсами в холодний період року. Останні ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України мали прямий негативний вплив на енергетичну безпеку Молдови, йдеться в ухваленому документі.

«На жаль, ми бачимо ці тенденції і не бачимо сумнівів у необхідності продовження надзвичайного стану», – зазначила прем’єр-міністр Наталія Гавриліце.

Під час дії надзвичайного стану влада може ухвалювати додаткові рішення до тих, що передбачені чинною законодавчою базою, щоб гарантувати енергетичну безпеку, керувати потоком біженців і запобігти ризикам для безпеки і громадського порядку, йдеться в заяві уряду.

Влада Республіки Молдова після початку повномасштабної війни в Україні постійно продовжує надзвичайний стан.