«Газпром» визнав, що отримав від Молдови гроші за газ, який зараз зберігається в Україні

Молдавська енергетична компанія «Молдовагаз» заплатила «Газпрому» за постачання газу в листопаді – про це заявила як її пресслужба, так і російська корпорація.

За заявою «Газпрома», молдавська сторона «усунула порушення по оплаті» за поточні постачання, і він отримав гроші за газ, який «осів на території України». Відтак Росія не буде знижувати подачу газу на газовимірювальну станцію «Суджа» для транзиту в Молдову.

«Водночас звертаємо увагу на регулярне порушення молдавською стороною контрактних зобов’язань у частині оплати поставок російського газу. «Газпром» залишає за собою право на скорочення або повне припинення поставок газу в разі порушення їх оплати», – заявили в російській компанії.

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Компанія «Молдовагаз» 28 листопада повідомила, що перерахувала «Газпрому» загалом 21,41 мільйона доларів США за газ, наданий у першій половині листопада.

Минулого тижня Молдова звинуватила Москву в енергетичному «шантажі». Це сталося після того, як «Газпром» погрожував скоротити постачання газу до Молдови з наступного тижня. Російська корпорація стверджувала, що Україна – ключовий транзитний маршрут для поставок російського газу до Європи – нібито перешкодила доставці близько 52,5 мільйонів кубометрів газу до Кишинева, спричинивши таким чином «дисбаланс» у потоці газу.

Натомість українська державна енергетична компанія «Нафтогаз» заявила, що, погрожуючи скоротити постачання газу до Молдови, «Газпром» намагається перешкодити Кишиневу використовувати українську газотранспортну систему та її підземні сховища, щоб зміцнити залежність Молдови від російського газу.