Польща поглине газові активи, пов’язані з «Газпромом» – міністр

Польща поглине польські активи російського «Газпрому», заявив міністр розвитку Вальдемар Буда 14 листопада.

За його словами, дії стосуватимуться 48-відсоткової частки російської компанії в Europolgaz, який володіє польською ділянкою Ямальського газопроводу.

Міністр додав, що «тимчасове примусове управління» гарантує безпеку критичної інфраструктури, яка використовується для транзиту газу.

У вересні Польща наклала санкції на «Газпром» і заявила, що його активи будуть заморожені, – після того, як у квітні польська сторона запровадила санкції проти 50 російських олігархів і компаній, включаючи й «Газпром», щоб посилити тиск на Москву через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини націоналізує колишню дочірню структуру «Газпрому» – компанію Securing Energy for Europe (SEFE).

Рішення націоналізувати колишню «дочку» російського енергетичного гіганта, яка раніше називалася Gazprom Germania, уряд Німеччини ухвалив після того, як Єврокомісія погодилася надати країні допомогу в розмірі 225,6 млн євро для придбання 100% акцій SEFE.