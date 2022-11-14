Німеччина націоналізує колишню дочірню структуру «Газпрому» – DW

Уряд Німеччини націоналізує колишню дочірню структуру «Газпрому» – компанію Securing Energy for Europe (SEFE), повідомляє у понеділок видання Deutsche Welle.

Рішення націоналізувати колишню «дочку» російського енергетичного гіганта, яка раніше називалася Gazprom Germania, уряд Німеччини ухвалив після того, як Єврокомісія погодилася надати країні допомогу в розмірі 225,6 млн євро для придбання 100% акцій SEFE.

Передача SEFE у власність держави допоможе Німеччині гарантувати безпеку постачання газу і таким чином знизити залежність країни від російських енергоресурсів на тлі війни в Україні.

Цей крок, як уточнює видання, дозволить банкам та партнерам SEFE відновити ділові відносини з компанією.

Уряд Німеччини оформив тимчасовий контроль над дочірньою структурою «Газпрому» на початку квітня цього року через спроби російського акціонера компанії ліквідувати її. У такому статусі SEFE мала працювати до 15 грудня 2022 року.

Енергетична компанія SEFE GmbH володіє 14-відсотковою часткою ринку поставок газу в Німеччині, а також працює в інших країнах Євросоюзу. Вона володіє та управляє 28% газосховищ, які обслуговують ринок Німеччини, газопроводами у Німеччині та інших країнах ЄС. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія зазнала серйозних збитків.

У Мінекономіки Німеччини вважають, що країна має скоротити споживання газу і збільшити кількість енергії, що виробляється вугільними електростанціями, щоб заповнити газосховища до зими. Крім того, влада Німеччини розглядала можливість скорочення витрат на опалення житлових будинків, розробки моделі газового аукціону, виділення додаткових 15 мільярдів на закупівлю газу тощо.