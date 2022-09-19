Співробітників «Газпрому» зобов’язали здати гроші на допомогу пораненим в Україні російським воякам

Від співробітників російського газового монополіста – компанії «Газпрому» – вимагають здавати гроші на допомогу пораненим на війні в Україні російським воякам.

У розпорядженніросійської служби Радіо Свобода опинився скріншот повідомлення у месенджері WhatsApp із чату співробітників Ленського відділу охорони «Газпрому» в Республіці Саха (Якутія). У ньому співробітників компанії зобов’язують перерахувати 1000 рублів (у перерахунку приблизно понад 600 гривень – ред.) на допомогу військовим, пораненим в Україні.

Серед пояснень такої необхідності – у лікарнях та шпиталях «катастрофічно не вистачає медикаментів».

«Шановні колеги, за час проведення «спецоперації» з’явилося дуже багато військовослужбовців Далекосхідного військового округу, які зазнали різного роду поранень і травм. Філія ПАТ «Газпром», Далекосхідне міжрегіональне управління ПАТ «»Газпром у місті Хабаровську, зголосилася надати матеріальну допомогу для закупівлі медикаментів, яких катастрофічно не вистачає в лікарнях і військових шпиталях. Необхідно на цей номер телефону здійснити переказ на суму не менше 1000 рублів. Після переказу коштів на той же номер Вотсапом необхідно відправити останні 4 цифри і своє прізвище. Це необхідно зробити, оскільки надалі буде зроблено звіт для керівництва загону про те, скільки людей взяли активну участь в наданні матеріальної допомоги та кількість тих, хто проігнорував це прохання», – йдеться в повідомленні.

За словами джерела російської служби Радіо Свобода, яке надіслало скріншот до редакції, у чаті перебуває близько 100 співробітників загону охорони. За словами джерела, такі чати мають і інші загони.

«Раніше збір коштів був добровільним, але на постійній основі. Тепер він став добровільно-примусовим», – пояснив цей чоловік, який попросив не називати його імені з міркувань безпеки.

У Далекосхідному міжрегіональному управлінні охорони «Газпрому» не відповіли на дзвінок Радіо Свобода, як і у профспілці цієї організації. З Telegram-каналу профспілки цього управління випливає, що його члени вже збирали гроші російським військовим, пораненим в Україні та лікування в російських госпіталях. В результаті таких акцій у березні, травні та червні було зібрано понад пів мільйона рублів.

Міністерство оборони Росії востаннє повідомляло офіційні дані про загиблих та поранених в Україні військових 25 березня – понад 5 тисяч осіб. Українська сторона каже про понад 54 тисячі загиблих російських військових.