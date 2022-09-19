Росія втратила 54 650 військових у масштабній війні проти України – Генштаб ЗСУ

Росія під час повномасштабної війни проти України втратила 54 650 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За останню добу, за даними Генштабу, російські сили втратили близько 170 військових.

Серед інших втрат Росії, за даними українського командування, такі:

танків ‒ 2212 (два за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2)

артилерійських систем – 1313 (+4)

РСЗВ – 312

засоби ППО ‒ 168

літаків – 251

гелікоптерів – 217

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2)

крилаті ракети ‒ 238

кораблі /катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3)

спеціальна техніка ‒ 125 (+3).

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.