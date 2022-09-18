Генштаб ЗСУ: бригада, причетна до подій у Бучі, втратила понад 90% особового складу

Під час відступу російських військ із Харківської області підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил Росії втратили понад 50% особового складу і понад 200 одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, за повідомленням, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами і звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ Росії, а військову частину готують до розформування, кажуть в українському командуванні.

64-а ОМБр дислокується у Хабаровському краї Росії. Військовослужбовців із цього підрозділу пов’язують із вбивствами мирних жителів у передмісті Києва Бучі. У відкритих джерелах, вивчених Радіо Свобода, є непрямі підтвердження того, що військовослужбовці цієї бригади справді були у місті.

«Значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією, до лікувальних закладів щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупаційна влада у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат», – заявив Генштаб ЗСУ у щоденному зведенні.

Перевірити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо. Російське Міноборони останнім часом про свої втрати у війні проти України не повідомляє.