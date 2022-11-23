Молдова заявила про шантаж Росії через газ, який зараз зберігається в Україні

Молдова звинуватила Москву в енергетичному «шантажі» та відкинула заяви російського енергетичного гіганта «Газпром» про те, що Україна припиняє поставки, призначені для сусідньої держави. Про це повідомляє молдавська служба Радіо Свобода.

Віцепрем’єр-міністр Молдови Андрей Спіну заявив у своєму фейсбуці 23 листопада, що деякі поставки газу – понад 200 мільйонів кубометрів – з Росії залишаються в сховищах в Україні для подальшого використання, і що «Газпром» помилково використовує цей факт, щоб погрожувати скоротити поставки.

«Газпром», у спосіб, до якого ми звикли, тобто недружній, погрожує нам подальшим зниженням постачання газу», – прокоментував Спіну.

Він вказав на те, що весь газ, який призначений для постачання в Молдову, ця країна отримує.

«Ті обсяги газу, про які «Газпром» говорить як про залишки в Україні – це наші заощадження і запаси, що зберігаються у сховищах в Україні... Нехай також буде зрозуміло, що ці обсяги були і будуть повністю оплачені нашою країною», – додав урядовець.

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Раніше цього тижня «Газпром» погрожував скоротити постачання газу до Молдови з наступного тижня, стверджуючи, що Україна – ключовий транзитний маршрут для поставок російського газу до Європи – нібито перешкодила доставці близько 52,5 мільйонів кубометрів газу до Кишинева, спричинивши таким чином «дисбаланс» у потоці газу.

Прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гавриліта заявила місцевому телеканалу Pro TV, що Молдова готова протистояти «шантажем» Росії.

«Немає сигналів про те, що Росія припинить постачання газу до Молдови в грудні. Але уряд готовий до будь-якого сценарію, оскільки Росія продовжує використовувати енергоресурси як інструмент шантажу», – сказала вона.

Прозахідна президентка Майя Санду 21 листопада заявила, що Молдова, одна з найбідніших країн Європи, може зіткнутися з суворою зимою через «гостру» енергетичну кризу, яка може викликати невдоволення населення.

Україна також відкинула звинувачення «Газпрому», заявивши, що весь молдавський газ передано «в повному обсязі». Київ також звинуватив Росію в «маніпулюванні фактами» з метою виправдати скорочення поставок до Європи.

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Українська державна енергетична компанія «Нафтогаз» заявила, що, погрожуючи скоротити постачання газу до Молдови, «Газпром» намагається перешкодити Кишиневу використовувати українську газотранспортну систему та її підземні сховища, щоб зміцнити залежність Молдови від російського газу.

Росія різко скоротила поставки газу до Європи у відповідь на санкції Заходу через її вторгнення в Україну, спровокувавши енергетичну кризу на початку холодної пори року.

Молдова, яка затиснута між Україною та членом ЄС Румунією, скоротила імпорт російського газу, а також регулярний імпорт електроенергії.