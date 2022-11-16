У Молдові на тлі протестів пішов у відставку міністр економіки

Міністр економіки Молдови Серджіу Гайбу 16 листопада подав у відставку. Про це, як повідомляє видання Newsmaker, премʼєр-міністр Наталія Гавриліце сказала на засіданні уряду.

За її словами, вакантне місце може обійняти депутат від владної партії PAS Думитру Алайба, який очолює парламентську комісію з економіки, бюджету та фінансів.

Очільниця уряду розповіла, що рішення про зміну міністра економіки ухвалили «після консультацій на основі певного аналізу». «Ми обговорили, як можна поліпшити роботу міністерств та ефективніше реалізовувати програму уряду», — зазначила Гавриліце.

Увечері 13 листопада депутати від PAS та деякі міністри зібралися в адміністрації президента на нараду.

«З урахуванням енергетичного шантажу Молдови з боку Росії та спроб угруповання, яке виступає на підтримку крадіжки та війни, створити хаос у країні, ми обговорювали рішення, які необхідно ухвалити у найкоротші терміни, щоб забезпечити мир та спокій у країні. Також порушили питання про те, як поліпшити роботу деяких міністерств», – повідомили в PAS.

У столиці Молдови Кишиневі 13 листопада на чергову акцію протесту вийшли кілька тисяч антиурядових демонстрантів. Вони виступають проти політики уряду на тлі енергетичної кризи та стрімкого зростання інфляції.

Під час маршу до Конституційного суду демонстранти закликали до дострокових виборів і відставки прозахідної президентки Молдови Маї Санду.

Наприкінці жовтня і на початку листопада в Молдові були затримані десятки представників проросійської опозиційної партії «Шор», керівництво якої впродовж осінніх місяців організовує антиурядові акції протесту.