ЗМІ: у Молдові відкрили кримінальну справу через проліт російських ракет у жовтні

Прокуратура Молдови відкрила кримінальне провадження через порушення повітряного простору країни російськими ракетами, якими Росія обстрілювала територію України. Про це повідомляє видання NewsMaker.



«Прокуратура боротьби з організованою злочинністю та особливими справами повідомила 9 листопада, що порушила кримінальну справу, щоб розслідувати випадок 10 жовтня, коли три ракети перетнули повітряний простір Молдови, та 31 жовтня, коли уламки ракети впали в селі Наславча», – повідомляє видання.

Перетин повітряного простору Молдови розглядається як порушення правил польотів у повітряному просторі Молдови без попереднього дозволу, а падіння уламків ракети в Наславчі правоохоронці розцінюють як «доставку, розміщення, приведення в дію або детонацію вибухового або іншого пристрою, який має смертоносну дію».



У прокуратурі повідомляють про намір запросити додаткову інформацію у країн, повітряний простір яких перетнули ці ракети.

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31 жовтня кілька будинків були пошкоджені в молдовському селі Наславча на кордоні з Україною після того, як російська ракета, збита українськими силами, влучила в північну частину села, повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови.

Після цього Молдова оголосила персоною нон ґрата представника російського посольства в Кишиневі.