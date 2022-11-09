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ЗМІ: у Молдові відкрили кримінальну справу через проліт російських ракет у жовтні

Наслідки падіння російської ракети в селі Наславча, Молдова, 31 жовтня 2022 року

Прокуратура Молдови відкрила кримінальне провадження через порушення повітряного простору країни російськими ракетами, якими Росія обстрілювала територію України. Про це повідомляє видання NewsMaker.

«Прокуратура боротьби з організованою злочинністю та особливими справами повідомила 9 листопада, що порушила кримінальну справу, щоб розслідувати випадок 10 жовтня, коли три ракети перетнули повітряний простір Молдови, та 31 жовтня, коли уламки ракети впали в селі Наславча», – повідомляє видання.

Перетин повітряного простору Молдови розглядається як порушення правил польотів у повітряному просторі Молдови без попереднього дозволу, а падіння уламків ракети в Наславчі правоохоронці розцінюють як «доставку, розміщення, приведення в дію або детонацію вибухового або іншого пристрою, який має смертоносну дію».

У прокуратурі повідомляють про намір запросити додаткову інформацію у країн, повітряний простір яких перетнули ці ракети.

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31 жовтня кілька будинків були пошкоджені в молдовському селі Наславча на кордоні з Україною після того, як російська ракета, збита українськими силами, влучила в північну частину села, повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови.

Після цього Молдова оголосила персоною нон ґрата представника російського посольства в Кишиневі.

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