У Молдові відбувся новий антиурядовий мітинг

У столиці Молдови Кишиневі 13 листопада вийшли кілька тисяч антиурядових демонстрантів. Вони протестують проти політики уряду на тлі енергетичної кризи та стрімкого зростання інфляції.

Під час маршу до Конституційного суду демонстранти закликали до дострокових виборів і відставки прозахідної президентки Молдови Маї Санду.

Наприкінці жовтня і на початку листопада в Молдові були затримані десятки представників проросійської опозиційної партії «Шор», керівництво якої впродовж осінніх місяців організовує антиурядові акції протесту.