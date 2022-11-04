Десятки представників проросійської партії «Шор» затримані в Молдові

У Молдові затримані десятки представників проросійської опозиційної партії «Шор», керівництво якої впродовж останніх двох місяців організовує антиурядові акції протесту. Про це 4 листопада заявив молдовський депутат-утікач Ілан Шор, прізвищем якого названа партія.

«Сотні обшуків, 37 осіб перебувають під запобіжним заходом – хто під арештом, хто під домашнім арештом, у тому числі все керівництво партії», — заявив депутат Шор, якого цитує російська державна інформагенція «РИА Новости»

Він заявив, що його партія та партія комуністів не відмовляться від продовження протестів і закликав владу Молдови не переслідувати опозицію, а шукати для країни вихід із кризової ситуації.

Як повідомляє молдовська служба Радіо Свобода, кримінальна справа про незаконне фінансування партії «Шор» була порушена в Молдові наприкінці липня. Прокуратура стверджує, що політична організація свідомо приймала гроші від злочинного угруповання, і ці гроші йшли на гонорари артистам, зарплату членам партії та організацію акцій протесту.

Наприкінці жовтня керівниця Антикорупційної прокуратури Вероніка Драгалін повідомила, що під час 55 обшуків у штабах і вдома активістів угруповання прокурори вилучили 20 чорних пакетів з грошима, на яких були вказані назви районів. 22 затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, їх звинувачують у пособництві в отриманні фінансування партії від ОПГ.

Наприкінці жовтня Міністерство юстиції США оновило список санкцій. Зокрема, під обмеження потрапили молдовський олігарх Володимир Плахотнюк, депутат і бізнесмен Ілан Шор та його дружина, заслужена артистка Росії Жасмін (Сара Шор). Вашингтон звинуватив цих осіб у звʼязках із Росією з метою дестабілізації ситуації в Молдавії.