Чи загрожують Україні відключення газу через ракетні удари Росії

Газ – точніше, його відсутність – схоже, став ще однією ціллю Росії у війні з Україною. 17 листопада агресор завдав удару по газовидобувній інфраструктурі на сході.

Чи є загроза, що до відключень світла доєднаються перебої з газом? Наскільки важко відновлювати газотранспортну інфрастуктуру? Що у України з запасами цього палива? Ці питання Радіо Донбас.Реалії поставив експерту з видобутку нафти та газу Андрію Закревському. Наводимо найважливіші цитати.

Чому Росія почала атакувати газовидобувну інфраструктуру?

«За якимось планом, напевно, який у них [росіян] склався в головах, вони вирішили, що з першим снігом, якщо не вдарять по нашому газовидобутку, щось станеться божевільне. Але це лише в них у головах».

Наскільки важко відновлювати газотранспортну інфраструктуру?

«Наша газотранспортна інфраструктура лікується набагато легше, ніж електричних мереж … Бо переважна частина [газотранспортної інфраструктури] є підземною. Звісно, як засвідчила практика Харківської області, вони [росіяни] примудряються підривати усе. Але зараз у нас є досвід і ремонту газопроводів великих діаметрів, коли доводилося кілька сотень метрів відкопувати, бо вони [росіяни] мінували щось».

Що у України з запасами газу?

«У нас 14,6 млрд куб. м газу запасено. Так, ми почали відбирати газ із наших сховищ. Але ми почали відбирати його майже на місяць пізніше, ніж це робили в середньому… Ми з початку сезону лише 400 млн куб м газу підняли, але продовжуємо закачувати, продовжуємо добувати».

Чи треба економити газ?

«Ми повинні заощаджувати газ узимку. Це наше з вами завдання: прикрутити газ, електроенергію. Не через те, що у нас їх мало чи через те, що ми не підготувалися. А ви повинні розуміти, що вже понад півсотні людей загинуло, коли ремонтували ці [газотранспортні] мережі. Вони [працівники] роблять це під бомбардуванням».

Обстріли 17 листопада: головне

У четвер, 17 листопада, Росія завдала нового ракетного удару по Україні. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про влучання по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі і трьох постраждалих працівників.

про і трьох постраждалих працівників. Також Росія атакувала Дніпро . Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив про влучання у двох районах. Одне з них – по промисловому підприємству, зачепило також житлові будинки поряд. Кількість постраждалих в результаті атаки на місто людей сягнула 23, із них 15 були госпіталізовані .

. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко про влучання у двох районах. Одне з них – по промисловому підприємству, зачепило також житлові будинки поряд. Кількість постраждалих в результаті атаки на місто людей . Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі уточнив , що росіяни запустили ракети по газовидобувних підприємствах та заводу «Південмаш» у Дніпрі .

, що росіяни запустили ракети . Пізніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов підтвердив інформацію про масований обстріл газовидобувної інфраструктури на сході України . За його словами, зруйновано кілька об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню.

інформацію про . За його словами, зруйновано кілька об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Агресор застосував для атаки «до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555» . Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

. Про це командування Повітряних сил ЗСУ. Росія офіційно визнала, що навмисно завдає ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Після атаки цього дня, 17 листопада, речник президента РФ Дмитро Пєсков повторив тезу Москви, що вони б’ють по об’єктах інфраструктури України через їхній нібито військовий потенціал.

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