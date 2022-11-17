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Повітряні сили ЗСУ розповіли, чим Росія сьогодні атакувала Україну і які були цілі

За даними українських військових, цілями Росії були підприємство на Дніпропетровщині та об’єкти газодобувної галузі України

Повітряні сили Збройних сил України розповіли, що Росія 17 листопада випустила 18 крилатих ракет по території України.

«17 листопада росія знову вдарила із літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області. Усього із 9-ти бомбардувальників-ракетоносців випущено до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555. Цього разу цілями ворога стали підприємство на Дніпропетровщині та об’єкти газодобувної галузі України», – повідомляє у телеграмі командування.

За даними Повітряних сил, чотири крилаті ракети було знищено у центральному регіоні, також українські військові знищили усі п’ять «Shahed-136», які атакували Україну з території Білорусі.

На південному напрямку сили протиповітряної оборони знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59.

17 листопада Росія завдала удару по двох інфраструктурних об’єктах у Дніпрі. поранені 14 людей. Також російські війська завдали ударів по Харківській області, є пошкодження критичної інфраструктури і поранені.

Також Росія атакувала Київщину і місто Київ, сили протиповітряної оборони відбили ці атаки.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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