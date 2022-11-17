Повітряні сили ЗСУ розповіли, чим Росія сьогодні атакувала Україну і які були цілі

Повітряні сили Збройних сил України розповіли, що Росія 17 листопада випустила 18 крилатих ракет по території України.



«17 листопада росія знову вдарила із літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області. Усього із 9-ти бомбардувальників-ракетоносців випущено до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555. Цього разу цілями ворога стали підприємство на Дніпропетровщині та об’єкти газодобувної галузі України», – повідомляє у телеграмі командування.

За даними Повітряних сил, чотири крилаті ракети було знищено у центральному регіоні, також українські військові знищили усі п’ять «Shahed-136», які атакували Україну з території Білорусі.

На південному напрямку сили протиповітряної оборони знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59.

17 листопада Росія завдала удару по двох інфраструктурних об’єктах у Дніпрі. поранені 14 людей. Також російські війська завдали ударів по Харківській області, є пошкодження критичної інфраструктури і поранені.

Також Росія атакувала Київщину і місто Київ, сили протиповітряної оборони відбили ці атаки.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.