Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Кількість постраждалих через атаку РФ по Дніпру зросла до восьми – мер

Раніше повідомлялося, що Росія завдала удару по двох інфраструктурних об’єктах у Дніпрі (на фото Борис Філатов)

Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Дніпру зросла до восьми, повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

«Завжди на зв’язку. Я можу сказати лише одне. На жаль, кількість постраждалих зростає…Вісім», – написав Філатов у фейсбуці.

17 листопада Росія завдала удару по двох інфраструктурних об’єктах у Дніпрі. На одному з них виникла сильна пожежа. Повідомлялося, що серед постраждалих є 15-річна дівчина.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG