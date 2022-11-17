Кількість постраждалих через атаку РФ по Дніпру зросла до восьми – мер

Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Дніпру зросла до восьми, повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

«Завжди на зв’язку. Я можу сказати лише одне. На жаль, кількість постраждалих зростає…Вісім», – написав Філатов у фейсбуці.

17 листопада Росія завдала удару по двох інфраструктурних об’єктах у Дніпрі. На одному з них виникла сильна пожежа. Повідомлялося, що серед постраждалих є 15-річна дівчина.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.