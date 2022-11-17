Ракетний удар по Дніпрі: число постраждалих зросло до 5

Кількість постраждалих через російський ракетний обстріл Дніпра зросла до п'яти людей, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Російські ракети атакували Дніпро. Поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості», – написав він у телеграмі.

Голова ОВА додав, що атака триває, і закликав перебувати у безпечних місцях.

Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання в інфраструктурні об'єкти Дніпра.

Вранці 17 листопада по всій території України була оголошена повітряна тривога.

Два дні тому – 15 листопада – Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, випустивши понад 90 ракет з півночі Каспійського моря, з Ростовської області та з акваторії Чорного моря. Більшість ракет збили українські сили протиповітряної оборони.

Внаслідок ударів загинули дві людини, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.