Президент: близько десяти мільйонів українців залишилися без світла

Близько десяти мільйонів українців залишилися без світла через російські ракетні удари 15 листопада, повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«У багатьох містах і районах нашої країни знову аварійні відключення електрики. Близько десяти мільйонів українців без світла. Найбільше – станом на цю хвилину – на Харківщині, Житомирщині, Київщині і Львівщині. Львів і деякі інші міста призупиняли постачання тепла... По всій країні проблеми зі зв’язком та інтернетом», – сказав голова держави.

За його словами, внаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на двох станціях – «це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить».

«Ось це відповідь від Росії – для Індонезії, Індії, Китаю та всіх інших країн, які говорили про те, що війну треба закінчувати. Росія каже світу, що хоче продовжувати. Відповідь тепер за світом», – сказав президент.

Зеленський також подякував «всім партнерам, які допомагають захищати небо».

«Зокрема, добре спрацювали сьогодні у нас системи NASAMS: із десяти пусків – десять влучань. Станом на цю годину збито понад 70 ракет і десять ударних дронів», – нагадав він.

Голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький раніше заявив, що ситуація в українській енергосистемі є «найсерйознішою за всю історію», але керованість системою зберігається, а енергетики роблять все для відновлення енергопостачання.

Одна людина загинула, шестеро були поранені внаслідок ракетних ударів російських військ по території України, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Також, за його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів: це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, близько 14:30 15 листопада російські загарбники вдарили по території України крилатими ракетами повітряного і морського базування. За повідомленням, до удару було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Загалом, як повідомили у повітряних силах, було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря і з району Волгодонська (Ростовська область РФ), а також близько 20 ракет «Калібр» морського базування з акваторії Чорного моря і 10 дронів-камікадзе.