80% Львова без світла, на Тернопільщині поетапно відновлюють електроенергію – влада

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в деяких районах міста почали відновлювати електропостачання, але 80% Львова досі без світла через ракетний удар Росії 15 листопада.

«Енергетики обстежують об’єкти критичної інфраструктури. Повернення електроенергії може зайняти більше часу, аніж минулих обстрілів. Тепло. Централізоване теплопостачання наразі відсутнє через відсутність електроенергії. Вода. У 50% міста вода є на перших поверхах. Подаємо централізовано із застосуванням дизель-генераторів на насосних станціях. Вода буде до 23:00 сьогодні та з 6:00 завтра. Найскладніша ситуація – у Шевченківському районі», – написав Садовий у фейсбуці, наводячи дані станом на 22:00.

За його словами, там, де відновити воду централізовано не можуть, будуть їздити водовозки.

«Садки та школи завтра працюють у режимі чергових груп. Занять не буде. Але вчителі та вихователі працюватимуть. Тож, якщо ви не маєте, з ким залишити дитину, то її можна привести до навчального закладу. Дітей у закладах забезпечимо перекусом», – додав мер.

За словами Садового, супермаркети у місті працюватимуть на дизель-генераторах. «Як домовлялися з підприємцями раніше, якщо світла не буде довший час, працівники виноситимуть продукти до виходу та продаватимуть їжу на виніс. Аптеки і банки працюватимуть на дизель-генераторах. Автобуси. Завтра випускаємо на маршрути Львова додаткові автобуси, адже трамваї та тролейбуси у місті не курсують», – додав міський голова.

Тим часом, на Тернопільщині, яка через російські удари 15 листопада була знеструмлена на 90%, енергетики поетапно відновлюють електропостачання, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

«Уже зі світлом більша частина населених пунктів області. Подається тепло та є водопостачання. Досі без живлення залишаються 166 тисяч домогосподарств», – повідомив він у телеграмі, додавши, що роботи тривають.

Про повністю відновлене електропостачання на Івано-Франківщині повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

Голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький раніше заявив, що ситуація в українській енергосистемі є «найсерйознішою за всю історію», але керованість системою зберігається, а енергетики роблять все для відновлення енергопостачання.

Одна людина загинула, шестеро були поранені внаслідок ракетних ударів російських військ по території України, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Також, за його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів: це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, близько 14:30 15 листопада російські загарбники вдарили по території України крилатими ракетами повітряного і морського базування. За повідомленням, до удару було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Загалом, як повідомили у повітряних силах, було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря і з району Волгодонська (Ростовська область РФ), а також близько 20 ракет «Калібр» морського базування з акваторії Чорного моря і 10 дронів-камікадзе.

Українські військові, за попередніми даними, збили 73 із понад 90 крилатих ракет, а також всі 10 дронів «Шахед», запущених російськими силами по Україні під час масованого удару 15 листопада, повідомило командування.

Наразі знеструмлення тривають у Києві, а також у низці областей: Київській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській.