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«Це було питання часу»: Зеленський про ймовірний удар російських ракет по Польщі

Володимир Зеленський вказав на те, що атака відбулася наприкінці першого дня саміту «Групи 20»

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, аби спробувати «терором досягнути того, чого дев’ятий місяць не можуть і не зможуть досягнути» – таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.

Він вказав на те, що атака відбулася наприкінці першого дня саміту «Групи 20», яку президент назвав G19, вочевидь, виключаючи з групи Росію. На думку Зеленського, таким чином Росія відповіла на заклики покласти край війні.

«Росія каже світу, що хоче продовжувати. Відповідь тепер за світом. Тим більше, що сьогодні сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширюється на територію Молдови, а сьогодні російські ракети вдарили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів», – заявив він.

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Голова держави вказав на те, що Київ неодноразово попереджав про можливість атак Росії проти інших країн:

«Польща, держави Балтії... Це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети».

Зеленський закликав партнерів діяти у відповідь на атаку проти країни-члена НАТО, назвавши її «російським ракетним ударом по колективній безпеці».

«Я хочу зараз сказати всім нашим польським братам і сестрам – Україна завжди вас підтримає, вільних людей терор не зламає, перемога можлива, коли немає страху», – додав він.

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Раніше 15 листопада польська влада заявила, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький скликав засідання Комітету національної безпеки через «кризову ситуацію». Речник уряду не навів деталей щодо причин скликання.

Проте польські медіа повідомили, що дві російські ракети впали в районі селища Пшеводув у Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.

Москва, своєю чергою, заперечила свою причетність до удару і назвала заяви польських медіа «провокацією».

Росія 15 листопада випустила понад 90 ракет по регіонах України, більшість із них збили українські сили протиповітряної оборони. Внаслідок ударів мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.

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