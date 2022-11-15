«Це було питання часу»: Зеленський про ймовірний удар російських ракет по Польщі

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, аби спробувати «терором досягнути того, чого дев’ятий місяць не можуть і не зможуть досягнути» – таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.

Він вказав на те, що атака відбулася наприкінці першого дня саміту «Групи 20», яку президент назвав G19, вочевидь, виключаючи з групи Росію. На думку Зеленського, таким чином Росія відповіла на заклики покласти край війні.

«Росія каже світу, що хоче продовжувати. Відповідь тепер за світом. Тим більше, що сьогодні сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширюється на територію Молдови, а сьогодні російські ракети вдарили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів», – заявив він.

Читайте також: Країни Балтії висловлюють солідарність із Польщею на тлі повідомлень про удари російських ракет

Голова держави вказав на те, що Київ неодноразово попереджав про можливість атак Росії проти інших країн:

«Польща, держави Балтії... Це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети».

Зеленський закликав партнерів діяти у відповідь на атаку проти країни-члена НАТО, назвавши її «російським ракетним ударом по колективній безпеці».

«Я хочу зараз сказати всім нашим польським братам і сестрам – Україна завжди вас підтримає, вільних людей терор не зламає, перемога можлива, коли немає страху», – додав він.

Читайте також: У розвідці США підтвердили, що російські ракети залетіли на територію Польщі – AP

Раніше 15 листопада польська влада заявила, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький скликав засідання Комітету національної безпеки через «кризову ситуацію». Речник уряду не навів деталей щодо причин скликання.

Проте польські медіа повідомили, що дві російські ракети впали в районі селища Пшеводув у Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.

Москва, своєю чергою, заперечила свою причетність до удару і назвала заяви польських медіа «провокацією».

Росія 15 листопада випустила понад 90 ракет по регіонах України, більшість із них збили українські сили протиповітряної оборони. Внаслідок ударів мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.