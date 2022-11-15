Росія назвала повідомлення про влучання її ракет у Польщі «провокацією»

Росія заперечила, що дві її ракети, запущені по Україні 15 листопада, впали натомість на території члена НАТО Польщі, вбивши двох людей.

Міністерство оборони РФ заявило, що повідомлення про це є «навмисною провокацією з метою ескалації ситуації».

«Жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не завдавалося. Опубліковані за гарячими слідами польськими ЗМІ з місця події у населеному пункті Пшеводув уламки не мають жодного відношення до російських засобів ураження», – заявили у російському відомстві.

Раніше високопоставлений чиновник розвідки США, якого цитує агентство AP, заявив, що російські ракети 15 листопада впали на території Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер не підтвердив цю інформацію від неназваного посадовця, але сказав, що керівництво країни проводить екстрену нараду через «кризову ситуацію». Уряд не наводить деталей щодо того, чи пов’язане засідання з російським масованим обстрілом України.

Польські ЗМІ раніше повідомляли, що двоє людей загинули 15 листопада після влучання ракети в Пшеводуві, польському селі поблизу кордону з Україною.

Постраждала і сусідня Молдова, що залишилася частково без світла через російські обстріли України 15 листопада.

За числом випущених Росією ракет удар 15 листопада не поступається першому такому масованому нападу, здійсненому 10 жовтня. Результатом є те, що українські енергетики оголосили про застосування екстрених відключень. Мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах. За даними МВС, одна людина загинула, шестеро поранені, пошкоджені 30 об’єктів.

У Повітряних силах повідомили, що, за попередніми даними, українські військові збили 73 із понад 90 крилатих ракет, а також всі 10 дронів «Шахед», запущених російськими силами по Україні під час масованого удару 15 листопада.