Країни Балтії висловлюють солідарність із Польщею на тлі повідомлень про удари російських ракет

Естонія, Литва та Латвія прокоментували повідомлення про удар російських ракет по території Польщі, які наразі не були офіційно підтверджені.

Зокрема, естонське Міністерство закордонних справ назвало останні новини з Польщі «надзвичайно тривожними».

«Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими союзниками. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею», – йдеться в коментарі відомства.

Голова МЗС Литви Едґарс Ринкевичс назвав ймовірні удари по території держави-члена НАТО «дуже небезпечною ескалацією з боку Кремля».

«Латвія висловлює повну солідарність із нашим союзником Польщею та підтримає будь-які дії, які Польща вважатиме доречними. Росія понесе повну відповідальність за всі наслідки», – додав він.

Президент Литви Ґітанас Науседа також повідомив, що підтримує тісний контакт із польськими партнерами, а його країна солідарна зі своїм сусідом.

«Кожен дюйм території НАТО має бути захищений!» – закликав він.

Раніше польська влада заявила, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький скликав засідання Комітету національної безпеки через «кризову ситуацію». Речник уряду не навів деталей щодо причин скликання.

Проте польські медіа повідомили, що дві російські ракети впали на території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.

Росія 15 листопада випустила понад 90 ракет по регіонах України, більшість із них збили українські сили протиповітряної оборони. Внаслідок ударів мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.