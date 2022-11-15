Прем’єр Польщі скликає Бюро нацбезпеки після російської ракетної атаки по Україні

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликає засідання Бюро національної безпеки – про це 15 листопада повідомив речник уряду країни Пьотр Мюллер.

«Через кризову ситуацію прем’єр-міністр Моравецький за погодженням із президентом Дудою наказав скликати Бюро національної безпеки з членами Комітету національної безпеки та питань оборони», – заявив він.

Мюллер додав, що уряд повідомить будь-яку інформацію, яка підлягатиме розголосу, і попросив «не публікувати доти непідтверджених даних».

Уряд не наводить деталей щодо того, чи пов’язане засідання з російським масованим обстрілом України.

Водночас місцеві видання, зокрема, Radio Zet із посиланням на свої джерела, повідомляють про двох загиблих у Польщі внаслідок падіння російської ракети. Вибух, за повідомленнями, стався в селищі Пшеводув, неподалік від кордону з Україною.

За числом випущених Росією ракет атака 15 листопада не поступається першому такому масованому нападу, здійсненому 10 жовтня. Результатом є те, що українські енергетики оголосили про застосування екстрених відключень. Мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах. Крім того, внаслідок ударів по Україні знеструмлення спостерігалося і в сусідній Молдові.