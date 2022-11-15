Частина Молдови залишилася без світла через ракетні обстріли в Україні

Частина Молдови залишилася без електропостачання під час масованої російської ракетної атаки по Україні, повідомив молдовський сайт NewsMaker.

Згідно з повідомленням, припинення постачання електроенергії сталося 15 листопада близько 16:40 за місцевим часом (збігається з київським). Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину заявив, що країна залишилася без електроенергії, що надходить з Румунії, через обстріл російськими військами енергетичної інфраструктури України.

За словами міністра, одна з ліній електропередачі, що забезпечує надходження електроенергії з Румунії до Молдови, автоматично відключилася через обстріл.

«Наголошую, що лінії не пошкоджені, а відключилися автоматично, для безпеки. Moldelectrica (оператор енергомережі Молдови – ред.) працює над відновленням електропостачання», – вказав міністр.

За числом випущених ракет атака 15 листопада не поступається першому такому масованому нападу, здійсненому 10 жовтня. Результатом є те, що українські енергетики оголосили про застосування екстрених відключень. Мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших населених пунктах.