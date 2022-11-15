«Для Росії покарання за злочини буде неминучим» – Шмигаль про нові ракетні обстріли

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив про неминучість покарання Росії за ракетні обстріли цивільної інфраструктури та інші воєнні злочини.

«Російські терористи сьогодні вкотре показали так звану готовність до переговорів. Ще одна потужна ракетна атака під час саміту «Групи двадцяти» . Влучання в житлові будинки. Вони намагаються зруйнувати енергетичну інфраструктуру. Для Росії покарання за злочини буде неминучим», – написав голова українського уряду в твітері.

Раніше на ракетний обстріл України відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Росія відповідає на потужну промову Зеленського на G20 новим ракетним ударом. Хтось серйозно думає, що Кремль хоче миру? Кремль хоче послуху. Але врешті-решт терористи завжди програють», – наголосив Єрмак.

Унаслідок обстрілів 15 листопада українські енергетики оголосили про застосування екстрених відключень. Мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.