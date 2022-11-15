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Влада підтвердила удари по об’єктах критичної інфраструктури в Рівному і Житомирі

Після ракетних ударів у містах виникли проблеми з електропостачанням

У Рівному російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури, деякі частини міста без електроенергії, повідомив міський голова Олександр Третяк.

«Рівне! Удар по об’єкту критичної інфраструктури! Деякі частини міста без електроенергії», – написав він у телеграмі.

Мер Житомира Олександр Сухомлин повідомив про два ракетні удари по енергетичній інфраструктурі.

«Поки що місто залишається без електроенергії повністю», – розповів він.

Раніше мер Харкова повідомив про «прильоти» по об'єктах критичної інфраструктури у місті.

Повітряна тривога оголошена по всій території України. У низці регіонів влада повідомила про роботу ППО. У Києві російські ракети влучили в житловий будинок.

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

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