Влада підтвердила удари по об’єктах критичної інфраструктури в Рівному і Житомирі

У Рівному російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури, деякі частини міста без електроенергії, повідомив міський голова Олександр Третяк.
«Рівне! Удар по об’єкту критичної інфраструктури! Деякі частини міста без електроенергії», – написав він у телеграмі.
Мер Житомира Олександр Сухомлин повідомив про два ракетні удари по енергетичній інфраструктурі.
«Поки що місто залишається без електроенергії повністю», – розповів він.
Раніше мер Харкова повідомив про «прильоти» по об'єктах критичної інфраструктури у місті.
Повітряна тривога оголошена по всій території України. У низці регіонів влада повідомила про роботу ППО. У Києві російські ракети влучили в житловий будинок.
За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.
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