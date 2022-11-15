Війська РФ завдають ударів по Харкову – Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про ракетні удари по Харкову.
«Окупанти завдають удари по Харкову! Перебувайте в укриттях», – написав він в телеграмі.
Мер міста Ігор Терехов уточнив, що є прильоти по об'єктах критичної інфраструктури.
«Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро», – написав він в телеграмі.
Повітряна тривога оголошена по всій території України. У низці регіонів влада повідомила про роботу ППО. У Києві російські ракети влучили в житловий будинок.
В ніч на 14 листопада російські війська атакували Харків, тоді поцілили в промисловий об'єкт.
За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.
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