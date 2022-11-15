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Війська РФ завдають ударів по Харкову – Синєгубов

Голова Харківської ОВА закликав людей перебувати в укриттях

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про ракетні удари по Харкову.

«Окупанти завдають удари по Харкову! Перебувайте в укриттях», – написав він в телеграмі.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що є прильоти по об'єктах критичної інфраструктури.

«Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро», – написав він в телеграмі.

Повітряна тривога оголошена по всій території України. У низці регіонів влада повідомила про роботу ППО. У Києві російські ракети влучили в житловий будинок.

В ніч на 14 листопада російські війська атакували Харків, тоді поцілили в промисловий об'єкт.

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

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