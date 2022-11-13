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Терехов повідомив про ракетний обстріл Харкова

За попередніми даними, війська РФ поцілили в промисловий об'єкт

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про ракетний обстріл Харкова.

За попередніми даними, війська РФ поцілили в промисловий об'єкт.

«Ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Попередньо – промисловий об'єкт. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережах повідомляли про звуки вибухів в Харкові.

Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Як стверджує українська сторона, часто ці обстріли здійснюються ракетами, випущеними з території Бєлгородської області Росії.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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