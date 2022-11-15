У низці регіонів влада повідомила про роботу ППО

Влада повідомляє про роботу ППО на Київщині, Вінниччині та Полтавщині.

«Повітряна тривога – працює ППО! Залишайтесь в укриттях до сигналу відбою», – написав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Також голова Київської ОВА повідомив про роботу ППО на Київщині, є інформація про збиті об’єкти.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін поінформував про роботу сил ППО у Миргородській громаді і закликав людей перебувати в укриттях.

Про роботу ППО також повідомили на Черкащині та Житомирщині.

У Роменському районі Сумщини українські військові збили російську ракету, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

По всій території України оголошена повітряна тривога.

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.