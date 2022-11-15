«Ситуація критична» – ОП про російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури

В Офісі президента України повідомили, що найбільше влучань російських ракет по об’єктах енергетичної інфраструктури в центрі та на півночі країни, «ситуація критична».

«В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні», – написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Про російські атаки по об'єктах критичної інфраструктури повідомили на Львівщині, Вінниччині, Волині, Рівненщині, Житомирщині, Харківщині, Полтавщині та Кіровоградщині.

Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це проводяться періодичні відключення електроенергії.

У Росії раніше удари по українській критичні інфраструктурі пояснювали «військовим потенціалом».