Наслідки прильотів: «ДТЕК» повідомляє про екстрені відключення в Києві та області

Внаслідок ракетних ударів по Києву в місті відбуваються екстрені відключення електроенергії, повідомив генеральий директор компанії Сергій Ковальов.

«Аварійні відключення по Києву. Пошкодження через прильоти», – заявив він у своєму Фейсбуці , пообіцявши надати деталі згодом.

За даними мера столиці Віталія Кличка, щонайменше половина міста наразі без світла.

Крім того, філія «ДТЕК Київські регіональні електромережі» повідомила про екстрені відключення в Київській області.

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«Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!» – йдеться в заяві.

Компанія просить споживачів і надалі економити електроенергію.

Місцева влада також повідомляла про російські удари по об’єктах інфраструктури в кількох регіонах, у тому числі в Харкові, на Сумщині та Вінниччині. Кілька населених пунктів повністю або частково знеструмлені.