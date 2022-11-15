Садовий повідомив про вибухи у Львові

Міськи й голова Львова Андрій Садовий повідомив, що російські ракети долетіли і до міста на заході України.

«У Львові чути вибухи. Всім залишатись в укритті!» – написав міський голова в телеграмі.

По всій території України вдень 15 листопада оголошена повітряна тривога.

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.