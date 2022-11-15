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Удосвіта по передмістю Запоріжжя армія РФ завдала ракетного удару, жертв немає – ОВА

Влада каже, що війська РФ використали 4 ракети, імовірно – С300 (фото ілюстративне)

У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що армія РФ завдала ракетного удару по передмістю Запоріжжя вранці 15 листопада.

«Вкотре, близько четвертої ранку, окупантами був нанесений ракетний удар (4 ракети, імовірно С300) по передмістю Запоріжжя. Постраждалих і руйнувань не виявлено. Логіку російських терористів важко зрозуміти», – йдеться в повідомленні ОВА.

Про щонайменше три вибухи, які було чутно в Запоріжжі вранці, повідомляли і кореспонденти Радіо Свобода у місті.

Російські війська регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі частину Запорізької області, Запоріжжя та його околиці.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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