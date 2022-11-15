ЗСУ минулої доби відбили атаки військ РФ біля 10 населених пунктів на Донбасі – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 15 листопада.

«За минулу добу підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на окупованій території Луганської області армія РФ шукає залишені приватні будинки для заселення в них військовослужбовців, які прибули для поповнення втрат російських підрозділів.

«В населеному пункті Новоайдар російські загарбники з метою уточнення інформації про покинуте житло роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої «адміністрації» для уточнення даних», – розповіли українські військові.

Повідомляється, що українська авіація протягом минулої доби завдала по армії РФ 21 удар.

Російська сторона про втрати не повідомляє, перевірити інформацію з інших джерел в умовах війни не є можливим.

Розпочалася двісті шістдесят п’ята доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.