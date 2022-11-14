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На окупованих територіях Запорізької області зникло світло – Федоров

За його словами, у зв’язку з відсутністю електроенергії зникає і водопостачання

Ввечері 14 листопада зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Окуповані території рашисти занурили в темряву… Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах. Також без світла частина Мелітопольського району», – написав Федоров у телеграмі.

За його словами, у зв’язку з відсутністю електроенергії зникає і водопостачання. «Так, в окупованому Мелітополі немає води. Проте є і хороша новина – у місті «замовкло» пропагандистське ТВ окупантів», – додав мер.

Тим часом, в «Укренерго» повідомили, що енергетичний обʼєкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської області, «практично знищений».

Херсон після визволення ЗСУ: святкування, знищений аеропорт та підірваний Антонівський міст (фотосвідчення)
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Херсон після визволення ЗСУ: святкування, знищений аеропорт та підірваний Антонівський міст (фотосвідчення)

Херсонці продовжують святкувати звільнення міста ЗСУ з російської окупації. Журналісти Радіо Свобода знайшли на місцевому цвинтарі ймовірні масові поховання. Наслідками окупації РФ стали, зокрема, знищений аеропорт у Чорнобаївці та підірваний Антонівський міст.

«Він більше не існує. Два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн, підірвані. Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна – що, на думку терористів, не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено. Кілька гектарів наслідків безсильної злоби окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини», – повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

У компанії додали, що вже опрацьовують схеми заживлення звільненої Херсонщини з сусідніх двох областей. «Це не буде просто – сапери вже обстежують високовольтні лінії, які проходять вздовж територій, де ще зовсім недавно точилися тяжкі бої. Рівень замінованості там дуже високий. Працюємо обережно, але не втрачаємо жодної хвилини. Більша частина звільненої Херсонщини без світла з 6 листопада. Робимо все можливе, щоб за обраними резервними схемами заживити людей якнайшвидше», – йдеться в повідомленні.

З минулого місяця по всій Україні почалися обмеження у подачі електроенергії, спричинені російськими обстрілами по критичній інфраструктурі.

Напередодні Федоров заявляв, що окупанти перетворили захоплений Мелітополь і Мелітопольський район на «суцільну військову базу».

За його даними, за останній тиждень до Мелітополя прибували колони російських військ як із боку Херсона, так і зі сторони окупованого Токмака Запорізької області.

«Для Путіна немає нічого гіршого, ніж програти війну»
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«Для Путіна немає нічого гіршого, ніж програти війну»

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