Воєнні злочини Росії на Херсонщині: хто і як встановлюватиме факти убивств, катувань та зґвалтувань

Хто і як документуватиме воєнні злочини російської армії на звільнених з-під окупації територіях українського півдня? Про це на брифінгу в Одесі 14 листопада розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін.

До розслідування воєнних злочинів, скоєних під час російської окупації Херсонської області, запросять експертів із Нідерландів, повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

«Зараз в Україні працює понад 40 наших колег із цієї держави. До роботи «в полі» вони залучені за сприяння Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС). Частина перебуває в Харківській області. Будемо вести переговори про допомогу нашим прокурорам з розслідуванням у Херсонській», – сказав Костін.

За словами генпрокурора, про мобільні групи експертів Україна також домовлятиметься з Польщею, Словаччиною, Іспанією.

На звільнених від російської окупації українських територіях роботи по фіксації воєнних злочинів вистачає і українським прокурорам, й іноземним експертам. Весною це довів досвід Київщини. Нещодавно – Ізюму.

В місцях масових захоронень в деокупованих районах проводять ексгумацію, ідентифікацію загиблих, встановлюють точні причини смерті.

Як повідомив генпрокурор, «першою на допомогу Україні в цьому страшному питанні, болючому, але необхідному для встановлення справедливості прийшла Франція».

У місцях скоєння російськими військовослужбовцями наймасовіших воєнних злочинів у Київській області працювали французькі криміналісти, експерти-балісти, хіміки. З собою привезли мобільну ДНК-лабораторію. Нині вона використовується у Харківської області (на Харківщині близько 1% території залишається під російською окупацією – ред.)

«Вдячні, що французькі експерти за власної ініціативи долучились до огляду загиблих з евакуаційної колони, розстріляної росіянами поблизу Куп’янська. Жертвами атаки півтора місяці тому стали 26 людей, серед них вагітна жінка та 13 дітей», – сказав Андрій Костін.

За даними СБУ, це сталося наприкінці вересня в «сірій зоні» між окупованим Сватовим на Луганщині та Куп’янськом.

Як повідомляв тоді виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк, наприкінці вересня російській військові «із стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку «ГАЗель».

На Херсонщині зараз 10 груп, а буде 30-ть

Станом на сьогодні значна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. На звільнених територіях працюють 10 мобільних груп з документування воєнних злочинів.

У відрядження їдуть добровольці-прокурори з інших регіонів

«На цьому тижні їх побільшає до 30-ти. У відрядження їдуть добровольці-прокурори з інших регіонів. Поки що повноцінній роботі заважає складна безпекова ситуація та широкомасштабне мінування регіону», – зазначив генеральний прокурор України.

Також Андрій Костін повідомив про 16 базових кримінальних проваджень як за окремими видами злочинів, так і за територією на Херсонщині, де вони були скоєні.

Переважно мовиться про об’єднані територіальні громади Бериславського та Херсонського районів. Саме до цих так званих «магістральних» справ додаватимуться нові факти.

Також генпрокурор України зауважив:

– Міжнародні партнери часто запитують, чому так багато справ ми передаєм до суду за відсутності підозрюваного? Я їм відповідаю: є потерпілі, щодо яких відбувалися воєнні злочини. Ідентифіковані ті, хто злочини скоїв. Не можна чекати, що колись знайдемо (або ні) цих осіб. З рішенням суду потерпілі усвідомлять, що злочинці отримали покарання.

Нині нашим завданням є ретельно відпрацювати кожен метр звільненої території Херсонської області, міста Херсон. Задокументувати воєнні злочини, надати їм належну правову оцінку. Колаборанти, зрадники, в тому числі ті, хто організовував псевдореферендуми, ґвалтівники та вбивці – по всіх категоріях має бути проведено незалежне розслідування.

Наприкінці жовтня МВС України повідомило, що правоохоронці на той час зафіксували майже 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України. Зокрема і злочини проти статевої свободи і статевої недоторканності особи.

Станом на 13 листопада Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 6 557 випадків загибелі і 10 074 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.