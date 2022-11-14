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Воєнні злочини Росії на Херсонщині: хто і як встановлюватиме факти убивств, катувань та зґвалтувань

Нові могили на кладовищі Херсона. Листопад 2022 року

Хто і як документуватиме воєнні злочини російської армії на звільнених з-під окупації територіях українського півдня? Про це на брифінгу в Одесі 14 листопада розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін.

До розслідування воєнних злочинів, скоєних під час російської окупації Херсонської області, запросять експертів із Нідерландів, повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

«Зараз в Україні працює понад 40 наших колег із цієї держави. До роботи «в полі» вони залучені за сприяння Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС). Частина перебуває в Харківській області. Будемо вести переговори про допомогу нашим прокурорам з розслідуванням у Херсонській», – сказав Костін.

USA – Ukrainian Prosecutor General Andriy Kostin signs an MOU during a ceremony with Attorney General Merrick Garland, not pictured, at the Department of Justice. Washington, September 20, 2022
USA – Ukrainian Prosecutor General Andriy Kostin signs an MOU during a ceremony with Attorney General Merrick Garland, not pictured, at the Department of Justice. Washington, September 20, 2022

За словами генпрокурора, про мобільні групи експертів Україна також домовлятиметься з Польщею, Словаччиною, Іспанією.

Масове поховання цивільних і військовослужбовців ЗСУ поблизу Ізюма на Харківщині, 15 вересня 2022 року
Масове поховання цивільних і військовослужбовців ЗСУ поблизу Ізюма на Харківщині, 15 вересня 2022 року

На звільнених від російської окупації українських територіях роботи по фіксації воєнних злочинів вистачає і українським прокурорам, й іноземним експертам. Весною це довів досвід Київщини. Нещодавно – Ізюму.

В місцях масових захоронень в деокупованих районах проводять ексгумацію, ідентифікацію загиблих, встановлюють точні причини смерті.

Як повідомив генпрокурор, «першою на допомогу Україні в цьому страшному питанні, болючому, але необхідному для встановлення справедливості прийшла Франція».

У місцях скоєння російськими військовослужбовцями наймасовіших воєнних злочинів у Київській області працювали французькі криміналісти, експерти-балісти, хіміки. З собою привезли мобільну ДНК-лабораторію. Нині вона використовується у Харківської області (на Харківщині близько 1% території залишається під російською окупацією – ред.)

Рідні загиблих допомагають встановлювати воєнні злочини Росії (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Рідні загиблих допомагають встановлювати воєнні злочини Росії (фотосвідчення)

В Ізюмі Харківської області люди здають ДНК, щоб ідентифікувати тіла своїх рідних, які загинули внаслідок агресії Росії проти України, а також катувань та страт. На звільнених від російських військ територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих цивільних і військових.

«Вдячні, що французькі експерти за власної ініціативи долучились до огляду загиблих з евакуаційної колони, розстріляної росіянами поблизу Куп’янська. Жертвами атаки півтора місяці тому стали 26 людей, серед них вагітна жінка та 13 дітей», – сказав Андрій Костін.

За даними СБУ, це сталося наприкінці вересня в «сірій зоні» між окупованим Сватовим на Луганщині та Куп’янськом.

Розстріляна колона цивільних автомобілів. Харківщина (фото СБУ)
Розстріляна колона цивільних автомобілів. Харківщина (фото СБУ)

Як повідомляв тоді виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк, наприкінці вересня російській військові «із стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку «ГАЗель».

Український військовослужбовець біля пошкодженого знаку-напису російською мовою «Куп’янський район», літери якого пофарбовані в кольори прапора РФ, 14 вересня 2022 року
Український військовослужбовець біля пошкодженого знаку-напису російською мовою «Куп’янський район», літери якого пофарбовані в кольори прапора РФ, 14 вересня 2022 року

На Херсонщині зараз 10 груп, а буде 30-ть

Станом на сьогодні значна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. На звільнених територіях працюють 10 мобільних груп з документування воєнних злочинів.

У відрядження їдуть добровольці-прокурори з інших регіонів

«На цьому тижні їх побільшає до 30-ти. У відрядження їдуть добровольці-прокурори з інших регіонів. Поки що повноцінній роботі заважає складна безпекова ситуація та широкомасштабне мінування регіону», – зазначив генеральний прокурор України.

Також Андрій Костін повідомив про 16 базових кримінальних проваджень як за окремими видами злочинів, так і за територією на Херсонщині, де вони були скоєні.

Переважно мовиться про об’єднані територіальні громади Бериславського та Херсонського районів. Саме до цих так званих «магістральних» справ додаватимуться нові факти.

Також генпрокурор України зауважив:

– Міжнародні партнери часто запитують, чому так багато справ ми передаєм до суду за відсутності підозрюваного? Я їм відповідаю: є потерпілі, щодо яких відбувалися воєнні злочини. Ідентифіковані ті, хто злочини скоїв. Не можна чекати, що колись знайдемо (або ні) цих осіб. З рішенням суду потерпілі усвідомлять, що злочинці отримали покарання.

Нині нашим завданням є ретельно відпрацювати кожен метр звільненої території Херсонської області, міста Херсон. Задокументувати воєнні злочини, надати їм належну правову оцінку. Колаборанти, зрадники, в тому числі ті, хто організовував псевдореферендуми, ґвалтівники та вбивці – по всіх категоріях має бути проведено незалежне розслідування.

Наприкінці жовтня МВС України повідомило, що правоохоронці на той час зафіксували майже 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України. Зокрема і злочини проти статевої свободи і статевої недоторканності особи.

Станом на 13 листопада Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 6 557 випадків загибелі і 10 074 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

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    Ірина Назарчук

    Із 2017 року пишу та знімаю для Української редакції Радіо Свобода. З матеріалом «Попри стереотипи: жінки на військовому флоті» стала переможницею конкурсу ООН для журналістів «Публікації для змін. Україна на шляху сталого розвитку». Закінчила Одеський національний університет. Працювала на радіостанціях, телеканалах, в інформаційних агентствах Одеси. Пройшла кілька навчальних курсів «Інтерньюз-Україна».

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