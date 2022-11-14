Зеленський у Херсоні. Як далі наступатимуть ЗСУ. Саміт G20

Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсон, де взяв участь у піднятті державного прапора України. Він заявив, що Україна продовжить звільняти окуповані території. «Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни», – сказав президент України. Водночас у Кремлі заявили, що Зеленський побував на «території Росії».

Після виведення військ з правобережжя Херсонщини Росія посилить наступальні операції в Донецькій області, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Там додають, що ЗСУ продовжують досягати обмежених успіхів у Луганській області та, ймовірно, зможуть досягти більших успіхів, якщо їх посилять війська із Херсонщини.

На Балі готуються до саміту G20, де вже провели зустріч президент США Байден і голова КНР Сі Цзіньпін. Зеленський виступить онлайн, а Путіна на саміті замінив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

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