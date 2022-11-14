Кремль прокоментував приїзд Зеленського до Херсона: «це територія РФ»

Речник російського правителя Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що президент України Володимир Зеленський, приїхавши до Херсона, побував на території Російської Федерації.

«Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія РФ», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про приїзд Зеленського до деокупованого обласного центру.

14 листопада український президент без попередніх оголошень прибув до Херсона, де взяв участь в офіційній церемонії підняття державного прапора.

Читайте також: «Армія РФ лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах» – Зеленський про воєнні злочини на Херсонщині

11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів.