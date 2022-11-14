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Кремль прокоментував приїзд Зеленського до Херсона: «це територія РФ»

Володимир Зеленський у звільненому Херсоні, 14 листопада 2022 року

Речник російського правителя Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що президент України Володимир Зеленський, приїхавши до Херсона, побував на території Російської Федерації.

«Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія РФ», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про приїзд Зеленського до деокупованого обласного центру.

14 листопада український президент без попередніх оголошень прибув до Херсона, де взяв участь в офіційній церемонії підняття державного прапора.

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11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів.

Херсон після визволення ЗСУ: святкування, знищений аеропорт та підірваний Антонівський міст (фотосвідчення)
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Херсон після визволення ЗСУ: святкування, знищений аеропорт та підірваний Антонівський міст (фотосвідчення)

Херсонці продовжують святкувати звільнення міста ЗСУ з російської окупації. Журналісти Радіо Свобода знайшли на місцевому цвинтарі ймовірні масові поховання. Наслідками окупації РФ стали, зокрема, знищений аеропорт у Чорнобаївці та підірваний Антонівський міст.

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