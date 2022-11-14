Зеленський приїхав до деокупованого Херсона

Президент України Володимир Зеленський прибув до нещодавно звільненого Херсона.

Спочатку про це повідомили деякі ЗМІ, згодом у своєму телеграмі він оприлюднив фото з Херсона.

Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні та оприлюднив відео церемонії.

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11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.