Медійники вимагають відновити акредитацію журналістів CNN і Sky News – заява

Українські та іноземні журналісти, медійні організації вимагають від влади вжити негайних заходів і повернути акредитацію медійникам, які висвітлювали події в Херсоні та у яких її, згідно з повідомленнями Генштабу, через це забрали.

Підписанти заяви – наразі видання Texty.org.ua, Центр прав людини ZMINA та Медіарух (об’єднання журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних організацій) – закликають побудувати «рівні та прозорі правила роботи і допуску журналістів», а також відмовитись від вибіркового підходу.



«Прибрати зайву і недієву бюрократію, зокрема, непотрібні документи й узгодження, впроваджені Об’єднаним координаційним пресцентром Сил оборони півдня. В журналістів вже є акредитація МО, яка є офіційним дозволом на роботу. Додаткові документи і дозволи, які до того ж застосовуються непрофесійно і вибірково, ускладнюють роботу журналістів і негативно позначаються на висвітленні найважливіших подій в Україні для української і світової аудиторії», – йдеться у заяві, яка адресована президенту України Володимиру Зеленському, головнокомандуючому Збройних сил України Валерію Залужному та міністру оборони України Олексію Рєзнікову.

У заяві є також заклик провести внутрішнє розслідування щодо роботи комунікаційного відділу ОК Південь і загалом комунікаційного сектору Міністерства оборони України, ухвалити відповідні кадрові рішення.

Військові позбавили кількох журналістів акредитації на роботу в зоні бойових дій через порушення ними встановлених владою правил роботи. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, деякі представники ЗМІ, «ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження» здійснювали «інформаційну діяльність у місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів».

У Генштабі не назвали конкретних медіа, журналістів яких позбавили акредитації, але видання «Детектор медіа» стверджує, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, у тому числі CNN і SkyNews. Це підтвердила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. У репортажах цих ЗМІ було показано, зокрема, як жителі Херсона радісно вітають перших українських військових, які увійшли до міста.

Українські військові увійшли до Херсона 11 листопада, завершивши таким чином російську окупацію, яка тривала понад вісім місяців. Уже в перший день кілька засобів інформації, в тому числі і українські телекомпанії Суспільне та Hromadske, працювали з міста. Більшість журналістів такої можливості не мали.

У Херсоні офіційно ще тривають так звані стабілізаційні заходи. За повідомленнями української влади, гуманітарна ситуація в самому місті та околицях залишається складною. Фахівці розпочали роботи з відновлення інфраструктури та розмінування територій. Введено комендантську годину.

За словами президента України Володимира Зеленського, узвільнених районах Херсонської області задокументовано понад 400 воєнних злочинів, які, ймовірно, скоєні російськими військовими.