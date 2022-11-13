На Херсонщині війська РФ, відступаючи, використовували «підступні» методи мінування – Гуменюк

На Херсонщині війська РФ, відступаючи, використовували «підступні» методи мінування, заявила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

«Окупанти, відступаючи, використовували підступні методи мінування великих площ. І не лише проїзних доріг, не тільки територій, які використовують для пішої прогулянки, а дуже багато таких територій, які використовуються в соціальному напрямку, – лікарні, навчальні заклади, де вони базувалися. Також дуже багато приватних приміщень, в тому числі і квартир в обласному центрі, можуть бути замінованими. Дуже багато комунікацій, об'єктів критичної інфраструктури», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Тому, за її словами, стабілізаційні заходи будуть тривати «досить довго».

«До всіх місцевих жителів ми звертаємося, щоб вони усвідомлювали цю небезпеку, і в жодному разі не наближалися до невідомих або підозрілих предметів. Одразу повідомляти про це фахівців», – додала вона.

Читайте також: ОП: на Херсонщині авто наїхало на міну, постраждали четверо людей, серед них – дитина

У МВС раніше повідомили, що на деокуповану Херсонщину направлять додаткові сили піротехнічних підрозділів, щоб пришвидшити розмінування.

Крім того, поліція Херсонської області 12 листопада повідомила, що під час виїзду із села Милове Бериславського району автомобіль з цивільними підірвався на невстановленому вибуховому пристрої – постраждали жінка та двоє її дітей віком 9 та 14 років.

Херсон і частину області російські війська окупували на початку березня. 11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.