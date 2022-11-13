ОП: на Херсонщині авто наїхало на міну, постраждали четверо людей, серед них – дитина

На Херсонщині авто наїхало на міну, постраждали четверо людей, серед них – дитина, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Сьогодні зафіксовано наїзд на міну в Херсонській області, в селі Новорайськ. На неї наїхав легковий автомобіль і підірвався. Всередині була родина. Четверо постраждалих, серед яких дитина 11 років», – написав він у телеграмі.

Тимошенко вкотре закликав людей бути обережними і утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірили спеціалісти.

У МВС раніше повідомили, що на деокуповану Херсонщину направлять додаткові сили піротехнічних підрозділів, щоб пришвидшити розмінування.

Крім того, поліція Херсонської області 12 листопада повідомила, що під час виїзду із села Милове Бериславського району автомобіль з цивільними підірвався на невстановленому вибуховому пристрої – постраждали жінка та двоє її дітей віком 9 та 14 років.

Херсон і частину області російські війська окупували на початку березня. 11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.