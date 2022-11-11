Там все заміновано – Миколаївська ОВА про деокуповані території

У звільнених від окупантів населених пунктах Миколаївської області одна з головних проблем – замінування, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» спікер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук.

«Навіть якщо якийсь населений пункт покидають війська противника, це не означає, що воно автоматично вважається деокупованим. По-перше, там є велика проблема з мінною небезпекою. І, звісно, що вони просто так звідти не йдуть. Там все заміновано», – сказав спікер.

За його словами, на звільнені території спочатку мають зайти відповідні інженерні підрозділи, а після цього військово-цивільні служби.

«Ми знаємо, що у всіх населених пунктах була проблема з ліками, харчами промислового виробництва та, відповідно, подача деяких видів енергоносіїв», – додав Плетенчук.

Він зазначив що достеменно ситуація буде зрозумілою, коли на цих територіях буде досягнуто відповідний рівень безпеки. За словами Плетенчука, окупанти постійно глушили мобільний звʼязок, в тому числі у прифронтових селах, тому оцінити ситуацію після деокупації поки складно, зазначив він.

Увечері 10 листопада народний депутат і секретар парламентського комітету з питань національної оборони та розвідки, який із перших днів повномасштабного вторгнення бере участь у обороні Миколаївщини, Роман Костенко повідомив, що Миколаївська область «повністю звільнена».

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, зараз «жодні групи, делегації і журналісти не допускаються у звільнені села». Кінбурнська коса досі окупована, додали в ОВА.