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Військові заявляють про порушення журналістами CNN і Sky News умов акредитації в Херсоні

Херсонці фотографуються з військовими на центральній площі Херсона, 13 листопада 2022 року

Військові позбавили кількох журналістів акредитації на роботу в зоні бойових дій через порушення ними встановлених владою правил роботи, повідомив Генеральний штаб ЗСУ 13 листопада.

За цими даними, деякі представники ЗМІ, «ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження» здійснювали «інформаційну діяльність у місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів».

У Генштабі не назвали конкретних медіа, журналістів яких позбавили акредитації, але видання «Детектор медіа» стверджує, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, у тому числі CNN і SkyNews. Це підтвердила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. У репортажах цих ЗМІ було показано, зокрема, як жителі Херсона радісно вітають перших українських військових, які увійшли до міста.

Херсон після визволення ЗСУ: святкування, знищений аеропорт та підірваний Антонівський міст (фотосвідчення)
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Херсон після визволення ЗСУ: святкування, знищений аеропорт та підірваний Антонівський міст (фотосвідчення)

Херсонці продовжують святкувати звільнення міста ЗСУ з російської окупації. Журналісти Радіо Свобода знайшли на місцевому цвинтарі ймовірні масові поховання. Наслідками окупації РФ стали, зокрема, знищений аеропорт у Чорнобаївці та підірваний Антонівський міст.

Українські військові увійшли до Херсона 11 листопада, завершивши таким чином російську окупацію, яка тривала понад вісім місяців. Уже в перший день кілька засобів інформації, в тому числі і українські телекомпанії Суспільне та Hromadske, працювали з міста. Більшість журналістів такої можливості не мали.

У Херсоні офіційно ще тривають так звані стабілізаційні заходи. За повідомленнями української влади, гуманітарна ситуація в самому місті та околицях залишається складною. Фахівці розпочали роботи з відновлення інфраструктури та розмінування територій. Введено комендантську годину.

За словами президента України Володимира Зеленського, у звільнених районах Херсонської області задокументовано понад 400 воєнних злочинів, які, ймовірно, скоєні російськими військовими.

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