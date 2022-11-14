У Міносвіти роповіли, як відновлюватимуть навчання на деокупованій Херсонщині

Міністерство освіти та науки готове до відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях Херсонщини. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону 14 листопада розповів очільник МОН Сергій Шкарлет.

«Наступного тижня до Херсонської області буде завезено 2300 ноутбуків HP за сприяння першої леді, і це дасть певний поштовх для організації дистанційного навчання», – зазначив він.

За словами Шкарлета, загалом на Херсонщині було зруйновано через дії російських військ 22 навчальні заклади.

«Це 14 шкіл, 5 садочків, 5 ПТУ. Інші мають пошкодження від 50 до 90 відсотків. Всього 86 закладів пошкоджено. Це варварське відношення до освіти. Найбільше пошкоджень у сільській місцевості. Матеріальна база розграбована і нам там є чим займатися після деокупації», – наголосив він.

Водночас міністр додав, що через наближеність звільнених територій до лінії вогневого ураження проведення оцінки стану навчальних закладів на деокупованій Херсонщині потребуватиме часу.

Загалом, за словами Шкарлета, під час окупації регіону російськими військами, лише 1 відсоток викладачів пішов на співпрацю з РФ.

«Початок навчального року (за російською програмою – ред.) в деяких закладах переносився по кілька разів. З деяких предметів не було вчителів, їх підвозили з регіонів Росії. Керівниками окупованих закладів освіти взагалі призначали будь-кого: не те, що без педагогічної освіти, а взагалі без освіти», – зазначив Шкарлет.

11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів.